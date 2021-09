​Quatre écoles ouvertes pour les enfants de soignants

Tahiti, le 31 août 2021 - Après l’école de Taaone, trois nouveaux établissements scolaires ouvrent cette semaine à Papeete et Raiatea pour faciliter la continuité pédagogique des enfants des personnels soignants.



Le ministère de l’éducation a mis en place des structures d’accueil spéciales en milieu scolaire, depuis le début du confinement, pour assurer la continuité pédagogique des enfants des personnels soignants sans solution de garde. Etablissement pilote, l’école primaire du Taaone reçoit depuis le 23 août une centaine d’enfants non loin de l’hôpital à Pirae. La prise en charge y est assurée entre 6 heures et 19 heures en collaboration avec une association, tandis qu’un soutien scolaire est dispensé aux jeunes écoliers durant le temps scolaire pour leur garantir les conditions d’une bonne continuité pédagogique.

Ce dispositif est géré par l’Agence de régulation sanitaire et sociale, l’Arass, chargée de recenser les besoins d’accueil, en collaboration avec le ministère de l’éducation.



Afin d’élargir ce dispositif, le gouvernement a publié lundi un arrêté du conseil des ministres afin de permettre l’accueil dans des établissements scolaires publics et privés dédiés, des enfants des professionnels de santé. Les écoles sont en effet fermées jusqu'au 5 septembre au moins, en raison du confinement.



Trois nouveaux établissements rejoignent le dispositif spécial de soutien scolaire cette semaine. Depuis mardi, les écoles maternelle Heitama et primaire Taimoana offrent un accompagnement scolaire du niveau SP de maternelle jusqu’à la 6e. Ces deux établissements de Papeete sont ouverts en semaine aux heures scolaires habituelles. Le suivi pédagogique y est assuré par des professeurs bénévoles. A partir de ce mercredi, le dispositif est élargi en direction de Raiatea avec l’ouverture de l’école Vaitahe, à proximité de l’hôpital de Uturoa.



Hors temps scolaire, le matin et l’après-midi, les enfants accueillis par ces établissements scolaires doivent être pris en charge par leur garderie habituelle. Pour les parents sans solution d’accueil hors temps scolaire, les maisons de l’enfance du Fare Tama hau proposent un service d’accueil pour les enfants de moins de cinq ans, voire le week-end, pour certaines. Des maisons de l’enfance sont implantées à Taravao, Punaauia, Faaa, Raiatea, Taihoae et Papeete.