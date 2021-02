​Quatre candidats aux municipales déclarés inéligibles

Tahiti, le 24 février 2021 – Le tribunal administratif de Papeete a prononcé des sanctions d'inéligibilité à l'encontre de quatre candidats aux dernières municipales pour des problèmes de dépôt des comptes de campagne.



Le tribunal administratif de Papeete a rendu mercredi ses décisions suite aux saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) avec des fortunes diverses pour plusieurs têtes de liste aux dernières élections municipales en Polynésie. Rappelons que la commission saisit le tribunal après le rejet des comptes des candidats, lorsqu'ils ne sont pas présentés ou déposés trop tardivement.



La conseillère municipale d'opposition à Hitia'a o te Ra, Monia Amaru, a écopé d'un an d'inéligibilité "à toutes les élections" et perd donc son siège à la mairie de la côte Est. La candidate de Punaauia et représentante Tavini à l'assemblée, Cécile Mercier, écope également d'un an d'inéligibilité mais sans que cette décision n'impacte son mandat de représentante. Egalement candidat à Punaauia, James Tuhoe se voit infliger une sanction d'un an d'inéligibilité lui aussi. Le candidat Tahoera'a de Faa'a et ex-représentant à l'assemblée, Jean Temauri, est quant à lui déclaré inéligible pour trois mois. Et enfin, la candidate à Faa'a, Heia Parau, échappe à toute sanction, son compte ayant été "rejeté à tort" selon le tribunal administratif.



Notons enfin, sur un tout autre plan, que le tribunal a également fait droit à la demande d'un candidat de Arutua qui contestait la décision de son tavana d'organiser l'élection d'un maire délégué sur l'atoll. Le conseil municipal devra être convoqué dans un délai de deux mois, sous astreinte de 20 000 Fcfp par jour de retard.