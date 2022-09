​Puta'i Taa'e adhère au groupe Tavini

Tahiti, le 19 septembre 2022 – Le représentant et ex-maire de Papara, Puta'i Taa'e, a officiellement démissionné lundi du groupe Tapura pour rejoindre celui du Tavini à l'assemblée.



Dix jours après l'annonce de son adhésion au Tavini Huiraatira, l'ex-maire de Papara et représentant à l'assemblée a démissionné lundi matin du groupe Tapura à Tarahoi pour rejoindre le groupe Tavini. L'élu avait passé l'ouverture de la session budgétaire, jeudi dernier, dans les rangs du parti majoritaire qu'il venait de quitter, mais sa situation est désormais totalement clarifiée.



Dans la répartition des groupes politiques à l'assemblée, le Tapura ne compte désormais plus que 36 représentants, le Tavini 10 représentants, la A Here ia Porinetia 7 représentants et 4 élus siègent toujours chez les non-inscrits.