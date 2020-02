​Projet de Hao : Coco Taputuarai condamné pour faux

Avant de requérir trois mois de prison avec sursis et l’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle en lien avec ce type d’infraction, le procureur de la République a vertement tancé la “survivance” de l’époque du CEP : “Derrière le rideau de fleurs, il y a toujours eu une confusion des genres et la pratique de méthodes non acceptables. A l’époque du CEP, l’argent coulait à flots et avait inondé le domaine des marchés publics et, aujourd’hui, on retrouve à la barre le comportement de cette époque où il n’y avait pas d’obligations légales et où tout le monde faisait n’importe quoi”. Pour le représentant du ministère public, le prévenu souffre d’un “manque de moralité et de professionnalisme” accentués par “l’incompétence et l’arrogance”.



Rejetant toute “intention frauduleuse” de son client, Me Des Arcis, l’avocat de Coco Taputuarai, a affirmé lors de sa plaidoirie que ce dernier n’était pas “malhonnête” mais juste “incompétent”. “Il ne connaît rien aux lois car il a débuté dans ce milieu à une époque où tout était permis et il est aujourd’hui complètement dépassé par les normes techniques”. Pour l’avocat, qui a plaidé la relaxe “faute d’intention frauduleuse”, il convient de s’interroger sur la raison pour laquelle la société chinoise avait à l’époque choisi Coco Group Engineering…



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné Coco Taputuarai à trois ans de prison avec sursis et cinq millions d’amende. Il devra indemniser la société TNOF à hauteur de 50 millions de Fcfp et a désormais l’interdiction d’exercer et de soumissionner à des marchés publics. La compagnie Coco Group Engineering, qui a été liquidée par le tribunal du commerce depuis les faits, a quant à elle été condamnée à une amende de cinq millions de Fcfp.