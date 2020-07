​Prison ferme pour les frères braqueurs

Tahiti, le 8 juillet 2020 - Le tribunal correctionnel a condamné mercredi les six individus qui étaient poursuivis pour avoir, chacun à leur niveau, participé à une série de vols avec arme. Les prévenus les plus lourdement impliqué, Lemmy, Murphy et Jérémie Tchen ont écopé de peines comprises entre quatre et six ans de prison ferme. Peines qui ont été assorties de mandats de dépôt.



Après en avoir délibéré pendant plusieurs heures mercredi, le tribunal correctionnel de Papeete a condamné les six prévenus qui étaient jugés depuis mardi pour avoir commis trois vols à l’aide d’une arme ou y avoir participé. Les frères Tchen, Murphy, Lemmy et Jérémie ont été respectivement condamnés à six, quatre et cinq ans de prison ferme. Leur ami, Vatea Bossuet, a écopé de trois ans de prison ferme. Leur autre co-prévenu, Teriimoana Teataoterani, qui ne s’est pas présenté au procès a quant à lui été condamné à trois ans de prison ferme assortis d’un mandat d’arrêt. Enfin, seul à avoir échappé au mandat de dépôt : le père des frères Tchen, Jimmy Tchen, qui a écopé de deux ans de prison.



Lors de ses réquisitions hier matin, le procureur de la République avait relevé la “spécificité” de ce dossier : “C’est rare et il faut le noter car, à la différence de ce que l’on rencontre souvent sur le territoire, tous les prévenus ont fait des déclarations fluctuantes, voire mensongères, au cours de l’instruction”. Pour le représentant du ministère public, qui a requis de 18 mois à 7 ans de prison ferme, les prévenus, même s’ils se comportent en “délinquants professionnels”, sont mis en cause par des “éléments objectifs” dont les écoutes téléphoniques.