​Prison ferme pour les agresseurs de Puurai

Tahiti, le 12 novembre 2019 - Les trois auteurs de l’agression d’une livreuse de pizzas, samedi soir sur les hauteurs de Puurai à Faa’a, ont été condamnés hier à des peines de un à trois ans de prison ferme assorties du mandat de dépôt.



Les trois hommes, entre 25 et 28 ans, avaient la tête baissée devant le tribunal, hier après-midi lors de leur jugement en comparution immédiate. Le “cerveau”, Manuiti Manua, dit Coco, est le plus jeune. C’est aussi le plus trapu. A la barre, il bougonne des réponses au président. Guillaume Brize et Teraitoa Vane, les deux autres, sont plus petits, plus frêles, effacés. Tous les trois sont sans emploi.

Samedi soir, Coco conçoit le projet de “faire un casse” alors qu’il sirote quelques bières avec Teraitoa. Le projet : dépouiller un livreur de pizzas. Il passe sa commande, donne un faux numéro et indique un lieu de livraison “tranquille” sur les hauteurs de Puurai, à Faa’a, non loin du temple mormon. Là, il attendra la livraison, tapi dans l’herbe avec un bâton, pendant que Teraitoa fera mine d’être le client. Il prévoit de quitter les lieux du larcin en scooter. Mais il lui faut un véhicule pour transporter son complice. C’est comme cela que Brize se trouve impliqué. Il a une voiture… Un point de rendez-vous est convenu pour le partage après l’agression. Il est autour de 20 heures, la commande est passée, il ne reste plus aux trois hommes qu’à attendre.



Première surprise : ce n’est pas un livreur, mais une livreuse de 30 ans qui se présente au point de rendez-vous. Un petit bout de femme. Etait-ce une surprise aussi ? Elle n’avait que 12 000 Fcfp de recettes sur elle et les cinq pizzas commandées. Ils ne le découvriront qu’après l’avoir rouée de coups de bâton et de poings. Le plan se déroule comme prévu. Mais le véhicule de Brize a été repéré par un voisin. Dès le lendemain, le numéro de téléphone utilisé par l’organisateur du larcin pour passer la commande sera également identifié. Les trois hommes ont été interpellés dimanche et placés en garde à vue avant d’être présentés en comparution immédiate hier. Ils ont reconnu les faits lors de leur audition par les gendarmes.



De son côté la victime s’est présentée au tribunal affectée par cette agression. Elle est en interruption totale de travail pour 15 jours en raison d’une forte anxiété, et physiquement atteinte de plusieurs contusions à la cuisse et au genou.



La représentante du ministère public a demandé au tribunal de prononcer une peine exemplaire pour cette affaire de vol avec arme. “Ils n’ont laissé aucune chance à leur victime, frappée par trois fois avec un bâton puis par cinq fois à coup de poing. Ils l’ont laissée au sol sanglante”.



Samedi, Teraitoa a été payé d’un billet de 1 000 Fcfp et de deux parts de pizzas, pour avoir fait mine d’être le client. Brize aura eu un dîner pizza gratuit et Coco aura gardé le reste de l’argent volé pour lui.



Les trois hommes ont été condamnés à des peines de prison ferme exécutables immédiatement. L’organisateur de cette agression, Manuiti Manua, écope de quatre ans de prison dont un an de sursis et deux ans de mise à l’épreuve. Teraitoa Vane est condamné à trois ans de prison dont une année avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve. Guillaume Brize est condamné à deux ans de prison dont une année avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve. Tous trois ont l’obligation solidaire d’indemniser leur victime à hauteur de 500 000 Fcfp. Ils devront également dédommager l’employeur de celle-ci à hauteur de 110 000 Fcfp pour le préjudice matériel.