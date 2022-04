​Présidentielle : Règles sanitaires et modalités pour aller voter

Tahiti, le 5 avril 2022 - A l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle qui aura lieu samedi, le haut-commissariat précise mardi dans un communiqué que les électeurs seront accueillis de 8 à 19 heures dans les 250 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie. Le port du masque ne sera pas obligatoire mais “recommandé”, notamment pour les personnes âgées.



Dans un communiqué diffusé mardi, le haut-commissariat apporte des précisions quant au déroulement du vote du 1er tour de l'élection présidentielle qui aura lieu samedi 1er avril. Les électeurs seront accueillis dans les 250 bureaux de vote des 48 communes du fenua de 8 à 19 heures.



Dans les bureaux de vote, des masques , du gel hydroalcoolique ou un point de lavage des mains seront mis à disposition des électeurs et des personnes participant au déroulement du scrutin. Le nombre d’électeurs susceptibles d’être présents simultanément dans les bureaux de vote n’est pas limité, mais le président du bureau pourra organiser les files d’attente pour éviter les situations de grande promiscuité.



Le port du masque ne sera pas obligatoire dans les bureaux de vote, mais il reste recommandé, notamment pour les personnes âgées ou fragiles, ainsi que pour les personnes cas contacts ou symptomatiques. Le haut-commissariat précise également qu'"il ne peut en aucun cas être exigé des électeurs et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin aucun document de preuve de vaccination, de rétablissement au Covid-19 ou de réalisation d’un test virologique”.

Modalités du vote Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les électeurs devront présenter au président du bureau, au moment du vote, un titre permettant de justifier de leur identité.



Les titres acceptés sont les suivants :



- carte nationale d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans.

- passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans.

- carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire.

- carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État.

- carte du combattant de couleur chamois ou tricolore.

- carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie.

- carte d'identité de fonctionnaire de l’État avec photographie.

- carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires;

- permis de conduire.

- carte vitale avec photographie et carte délivrée par la caisse de prévoyance sociale avec photographie.



Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’électeur ne sera pas tenu de présenter une pièce d’identité. Il conviendra simplement au président du bureau de vote de constater qu’il connaît la personne qui se présente ou, à défaut, d’obtenir son identité par tout moyen à sa convenance.

