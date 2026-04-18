

​Présidence renouvelée à Terehēamanu

Tahiti, le 20 avril 2026 - “Des fondations solides sur lesquelles nous devons désormais construire” : Faana Taputu, maire de Taiarapu-Ouest, est le nouveau président de la communauté de communes du sud de Tahiti. Il succède à Tearii Alpha qui n’a pas été reconduit par les nouveaux membres du conseil communautaire. Un renouvellement qui concerne aussi les cinq vice-présidents, dans l’ordre : Willy Chung Sao (maire de Taiarapu-Est), Mike Teissier (maire de Papara), Teuira Letourneux (premier adjoint au maire de Hitia’a o te Ra), Tearii Alpa (maire de Teva i Uta) et Tamatoa Tagaroa (conseiller municipal de Hitia’a o te Ra).





Créée le 1er janvier 2021 pour “bâtir une vision commune”, Terehēamanu, la communauté de communes du sud de Tahiti, a choisi ses nouveaux représentants ce lundi suite au renouvellement des conseils municipaux le mois dernier. Après une prestation culturelle des élèves du lycée agricole de Taravao, les 25 titulaires – cinq par commune – sont entrés dans le vif du sujet dès la première délibération qui portait sur l’élection du président à bulletin secret. Candidat à sa propre succession après un discours sous forme de bilan, le maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, n’a pas été réélu. C’est Faana Taputu, nouveau maire de Taiarapu-Ouest, qui a remporté une large majorité des suffrages avec 24 voix contre quatre pour le président sortant.



Taiarapu en tête

Directeur d’agence bancaire à la retraite et président de la Fédération tahitienne de basket-ball, Faana Taputu a mis en avant sa proximité et sa disponibilité lors de la présentation de sa candidature. “Je tiens à saluer Tāvana Tearii Alpha : le travail accompli sous sa présidence a posé les fondations solides sur lesquelles nous devons désormais construire”, a-t-il déclaré. Se positionnant en “président fédérateur”, il souhaite faire aboutir les opérations déjà programmées au niveau de la mise en œuvre de l’assainissement des eaux usées et de la réhabilitation des voiries d’intérêt communautaire, mais aussi promouvoir un développement social et économique. “Quand Terehēamanu a été mise en place, il avait été évoqué une gouvernance tournante. (...) Du travail nous attend pour finaliser cette mandature et repartir sur des nouveautés (...), voir quelles autres compétences on peut demander aux communes et au Pays pour pouvoir continuer à développer notre territoire qui regroupe 70 % de Tahiti et 55 000 habitants”, nous a confié Faana Taputu à l’issue de la séance.



Malgré ce revers, le président-fondateur de la communauté de communes est prêt à endosser son nouveau rôle de quatrième vice-président. “J’accepte le choix des délégués. L’alternance est aussi une bonne chose. L’objectif de Terehēamanu, c’est de réaliser cette ambition de réussir les transitions de la ruralité de Tahiti. Je vais continuer à accompagner ce projet et ça me donnera encore plus de créativité, de force et d’énergie pour le faire avec ma commune de Teva i Uta”, nous a indiqué Tearii Alpha. En s’appuyant sur le projet de territoire participatif, il encourage par ailleurs à “intégrer la vision de la décentralisation annoncée par notre gouvernement, tout en allant plus loin que le transfert de fonctionnaires”.



​Sur le terrain dès ce mardi

Outre les délégués, cinq vice-présidents complètent le bureau communautaire mené par trois maires nouvellement élus. Les membres de la commission d’appel d’offres ont également été désignés. Dès ce mardi, des représentants seront sur le terrain à Faaone pour suivre l’avancement du projet Tama te pape, qui consiste en la création d’une unité de traitement des matières de vidange en utilisant des solutions fondées sur la nature ; un terrain de deux hectares est en cours d’acquisition dans cette optique. Un séminaire de présentation de Terehēamanu est également programmé la semaine prochaine à l’intention des nouveaux élus.



​Le bureau communautaire Président : Faana Taputu, maire de Taiarapu-Ouest

1er vice-président : Willy Chung Sao, maire de Taiarapu-Est

2e vice-président : Mike Teissier, maire de Papara

3e vice-président : Teuira Letourneux, premier adjoint au maire de Hitia'a o te Ra

4e vice-président : Tearii Alpha, maire de Teva i Uta

5e vice-président : Tamatoa Philippe Tagaroa, conseiller à Hitia'a o te Ra

Délégués : Hinano Teaue, Mario Sie, Tauatea Taaviri-Junot et Betty Tehei







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 20 Avril 2026 à 16:28 | Lu 835 fois



