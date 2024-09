​Préserver l’eau du Pacifique

Tahiti, le 5 septembre 2024 - Le ministre de l’Agriculture, Taivini Teai, a présenté la politique de l’eau du gouvernement devant les ministres en charge de l’eau à l’occasion du 8e Forum du Pacifique des ministres de l’eau, du 2 au 6 septembre, à Rarotonga, aux îles Cook.





Premières terres à être concernées par le bouleversement climatique mondial, les États insulaires ont débattu sur la problématique commune de l’eau lors du 8e Forum du Pacifique des ministres de l’eau, qui s’est tenu du 2 au 6 septembre, à Rarotonga, aux îles Cook.





Le forum, axé sur la thématique “La résilience de l'eau : enjeux pour les populations du Pacifique et stratégies face au changement climatique”, a mis en lumière l’engagement collectif des États insulaires à préserver durablement leurs ressources naturelles. L’objectif est d’assurer un développement durable permettant à leurs populations d’accéder à une eau saine et résistante aux bouleversements climatiques.





Lors d'une table ronde, le ministre de l’Agriculture, Taivini Teai, a partagé l'expérience de la Polynésie française, ainsi que la nouvelle politique de gestion de l’eau adoptée par le Pays. Les discussions ont porté sur la vulnérabilité croissante des îles face à l’insécurité liée au cycle de l’eau, qui affecte des millions de personnes dans la région. Une préoccupation majeure réside dans le manque d’engagement en faveur de la résilience des politiques de l’eau, souvent sous-représentée dans les cadres régionaux, notamment en ce qui concerne la résilience aux catastrophes et au changement climatique.





Le forum a également mis en évidence les défis persistants posés par le changement climatique sur la gestion de l’eau, lançant un appel urgent à la communauté internationale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et un soutien renforcé aux stratégies d’adaptation.





Le forum a enfin jeté les bases pour que l’eau devienne un moteur de l'adaptation au changement climatique. L’objectif est de mettre en œuvre des actions concrètes et efficaces, plaçant l'eau au cœur des processus de décision.