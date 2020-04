​Première mission aux Tuamotu et aux Marquises pour l’A400M

Tahiti, le 29 avril 2020 – L’avion militaire A400M s’est envolé mercredi matin pour une première mission de reconnaissance aux Tuamotu et aux Marquises.



Arrivé le 25 avril dernier, l’A400M Atlas s’est envolé mercredi matin de l’aéroport de Tahiti-Faa’a pour sa première mission polynésienne, révèle la page spécialisée Rare Tahitian Air/Port Views. En Polynésie française pour un mois, l’avion militaire s’est envolé en direction des Marquises, un peu avant 9 heures, avec plusieurs points d’étape prévus et notamment une reconnaissance des pistes d’atterrissage à basse altitude des atolls de Rangiroa, Ahe, Manihi et Arutua aux Tuamotu. L’appareil s’est ensuite dirigé vers Hiva Oa et Nuku Hiva « où un complément en carburant devrait se faire », précise la page Facebook spécialisée. Le retour de l’A400M est prévu en début de soirée mercredi.