​Premier mort du Covid aux Marquises

En effet, il y a peu de cas de covid aux Marquises et à Nuku Hiva, a indiqué Benoît Kautai. Mais cela ne veut pas dire que nous n’avons rien à craindre, nous en avons la triste preuve aujourd’hui. Il faut se vacciner tout en gardant à l’esprit que le vaccin n’est pas un remède et il n’empêche pas non plus le virus de vous atteindre. En revanche, il permet dans la grande majorité des cas d’éviter les formes graves, à condition d’avoir reçu une vaccination complète. Donc continuons de nous vacciner et faisons très attention à nos personnes âgées qui sont les plus fragiles et en particulier à celles qui ont déjà des comorbidités. Il faut conserver les gestes barrières en leur présence, c’est le meilleur moyen de les épargner et de tous nous épargner”.