​Port du masque totalement levé dans les écoles

Tahiti, le 11 mars 2022 – Le ministère de l'Éducation a annoncé vendredi la levée pleine et entière du port du masque dans les établissement scolaires et CJA à compter du lundi 11 mars. Le vade-mecum sanitaire est également suspendu.



A la suite des allègements de restrictions sanitaires annoncées cette semaine par le haut-commissaire, le ministère de l'Éducation a annoncé vendredi après-midi la levée du port du masque "en intérieur" dans les établissements scolaires et CJA à compter du lundi 14 mars. Le port du masque en extérieur ayant déjà été levé ces derniers jours. Le masque reste néanmoins "conseillé pour les personnes à risque" et sera toujours obligatoire dans les transports scolaires. Dans cette même logique de l’allègement des mesures sanitaires, le vade-mecum sanitaire de l’éducation est suspendu. Le ministère précise néanmoins qu'il pourra être réactivé à tout moment en fonction de l’évolution épidémique "et adapté localement".