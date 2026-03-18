

​Poerava Temakeu, de l’or en salle à Paris

Tahiti, le 16 avril 2026 - Poerava Temakeu a décroché le premier prix au concours jeunes talents Escoffier international Paris 2026, dans la catégorie service en salle.





Le Campus des métiers et des qualifications de Polynésie lui adressait jeudi ses “plus chaleureuses félicitations” pour “cette performance exceptionnelle, qui fait rayonner avec fierté le talent polynésien à l’international”.



Le concours Jeunes Talents Escoffier est ouvert à toute personne âgée de moins de 25 ans le jour de la finale du concours, inscrite à une formation professionnelle dans le domaine de la gastronomie et intéressée par une première expérience en situation de compétition.



Le concours Jeunes Talents Escoffier se divise en deux catégories : “Cuisine” et “Service”.



Dans les deux domaines, les participants se voient imposer un thème précis, qui change chaque année, et doivent s’y conformer. Les Disciples Escoffier soulignent l’importance de bases solides dans la cuisine classique et le service. Le concours offre ainsi une occasion unique de promouvoir et de développer les compétences et les techniques gastronomiques traditionnelles.



Pour ce qui concerne la jeune Poerava Tamakeu, cette dernière devait veiller au bon déroulement d’un service dans sa chronologie avec accueil des invités et présentation du menu, préparation du cocktail pour quatre personnes, service apéritif avec amuse-gueule et cocktail, service du menu complet et prise de congé des invités.



Le concours Jeunes talents Escoffier se caractérise sur le plan mondial par sa volonté de mettre en avant la jeunesse (concours accessible uniquement aux jeunes de moins de 25 ans) mais aussi par sa diversité avec une catégorie cuisine une catégorie service.



Chaque pays ou région française devant présenter une équipe en sélections de zone.



Les objectifs du concours sont nombreux : Rendre les futurs professionnels curieux de découvrir Auguste Escoffier, faire perdurer le patrimoine légué par le célèbre chef cuisinier, restaurateur et auteur culinaire, préparer les jeunes à leurs futures carrières professionnelles, transmettre l’amour du métier, échanger et préparer le concours avec l’assistance d’un professionnel coach, rencontrer des professionnels aguerris lors des différentes sélections du concours (MOF, Étoilés dans les guides, Disciples Escoffier, Journalistes et gastronomes), partager cette expérience avec des candidats venus du monde entier, apprendre l’exigence des concours et leur permettre de participer à d’autres challenges et permettre aux candidats de continuer à se perfectionner dans leur profession de cuisinier ou serveur avec l’aide du réseau des Escoffier.



Les finalistes des sélections deviennent les Jeunes Espoirs des Disciples et porteront l’Écharpe Orange des Disciples Escoffier. Ils seront en outre parrainés par leur délégation pendant les cinq premières années de leur cursus professionnel, afin, dans la mesure du possible, de les conseiller, les soutenir et les orienter dans leur milieu professionnel.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 16 Avril 2026 à 18:32 | Lu 319 fois



