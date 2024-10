​Plus de 3 200 buvards de LSD découverts par les douanes

Tahiti, le 15 octobre 2024 - À l’occasion du contrôle des colis à l’aéroport de Tahiti, les services des douanes ont fait la découverte de plus de 3 200 buvards de LSD contenus dans une boîte dans laquelle se trouvaient aussi des cartes à jouer et des pièces de jeux de société.



Selon nos informations, cette découverte s’est effectuée la semaine dernière lors d’un contrôle de routine comme il en est effectué tous les jours à l’arrivée des colis internationaux.



La découverte de buvards de LSD dans une telle quantité est la plus importante jamais réalisée au Fenua. Jusqu’à présent, concernant cette drogue, seuls une cinquantaine de buvards avaient pu être saisis lors d’un même contrôle.



Toujours selon nos informations, l’origine et la provenance de cette drogue ne sont pas encore définies. Une enquête est en cours pour connaître les identités des éventuels expéditeurs et celles des destinataires du colis.