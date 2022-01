​Plus aucune hospitalisation pour les formes aiguës de Covid-19

Tahiti, le 17 janvier 2022 – Dans son dernier carré épidémiologique, la plateforme Covid-19 du Pays rapporte qu'il n'y plus aucune hospitalisation en cours de personnes ayant contracté une forme aiguë du Covid-19. Il faut cependant rappeler que ces données ne tiennent plus compte, depuis le 5 janvier dernier, des hospitalisations pour covid longs.



Selon le dernier carré épidémiologique transmis lundi par la Plateforme Covid-19 de la Direction de la santé, plus aucune personne souffrant de la forme aiguë du Covid-19 n'est hospitalisée sur le territoire. Un bilan qui n'inclue pas les hospitalisations liées aux covid longs, puisqu'elles ne sont plus transmises dans le carré épidémiologique depuis le 5 janvier dernier. Notons par ailleurs que ce bulletin indique qu'il y a une baisse des cas actifs, avec 376 cas actifs le 14 janvier contre 282 ce lundi matin. Il y a en revanche 143 nouveaux cas lundi contre 123 le 14 janvier.