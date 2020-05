​Plan social à l'InterConti Moorea

Avant cette annonce, la direction a détaillé le terrible contexte économique dans lequel se trouve l'hôtel Intercontinental Moorea. Un contexte qui avait déjà été exposé aux représentants du personnel ces derniers jours. Concrètement, l'arrêt des rotations internationales, le confinement et les restrictions de déplacement inter-îles ont eu pour effet l'annulation totale des réservations de l'hôtel et de faire tomber le taux de remplissage à zéro. Mais surtout, la direction de l'hôtel a indiqué n'avoir aucune visibilité sur la reprise du secteur dans la mesure où la crise sanitaire touche toujours les principaux pays émetteurs du tourisme polynésien. La réouverture des vols internationaux au 1er juillet ne permettra pas non plus le retour des touristes à Mo'orea, vues les quatorzaines imposées aux arrivants. Et la direction n'estime possible une reprise durable d'activité qu'après la découverte d'un vaccin à compter de fin 2021.



La direction a également annoncé cette semaine avoir contracté un prêt garanti par l'Etat de l'ordre de 3 milliards de Fcfp, mais en s'endettant lourdement ces prochaines années. Ces deux prochaines années, sa stratégie est de se replier sur les rares établissements capables de supporter la crise. Problème, l'Intercontinental Mo'orea est loin d'être l'hôtel le plus performant du groupe et la reprise du tourisme sur l'île sœur pourrait être plus lente qu'à Bora Bora ou même Tahiti. Raison pour laquelle, la direction a annoncé qu'elle envisageait de ne pas rouvrir son hôtel de Mo'orea. Et sur ce point, plusieurs sources affirment qu'aucune date ferme de réouverture n'a été annoncée.