​Philip Schyle attaque Teura Iriti pour des contrats passés avec Naea Bennett

Tahiti, le 21 avril 2022 – L'ancien maire de Arue, Philip Schyle, a déposé plainte pour "favoritisme" et "prise illégale d'intérêts" contre sa successeure Teura Iriti, dénonçant des contrats passés pour 2,5 millions de Fcfp entre la commune et l'actuel ministre des Sports, Naea Bennett, qui n'est autre que le fils de l'ex-deuxième adjointe de Teura Iriti.



Nouveau feuilleton politico-juridico-familial à Arue. La Dépêche de Tahiti dévoile dans son édition de jeudi que l'ancien maire et représentant Tapura, Philip Schyle, a déposé plainte pour "favoritisme" et "prise illégale d'intérêts" contre la maire Teura Iriti et son ex-deuxième adjointe Yolande Bennett, déjà rendue inéligible par le Conseil d'État en novembre dernier pour fraudes aux procurations. Dans sa plainte, que nos confrères ont pu consulter, l'ancien tāvana dénonce des contrats de "prestations sportives sur la commune de Arue" passés pour "près de 2,5 millions de Fcfp" entre la mairie et l'actuel ministre des Sports, Naea Bennett, qui n'est autre que le fils de l'ex-adjointe Yolande Bennett et du nouvel adjoint de Arue en charge des sports Errol Bennett.



Teura Iriti a réagi, sans démentir, en affirmant : "Il me semble bien que Philip Schyle avait fait de même avant moi. Lorsque l’on a passé ces contrats, j’avais demandé si le fait que Naea était le fils de Yolande était un problème, et on m’avait répondu que non." L'actuelle maire de Arue précise que Yolande Bennett n'a pas participé au vote de la délibération validant ces contrats passés avec le ministre. Le dossier est maintenant entre les mains du parquet de Papeete.