​Peu de cas mais un nouveau décès lié au Covid

Tahiti, le 4 janvier 2024 – Une personne âgée et présentant des comorbidités est décédée suite à une infection par le Covid, la semaine dernière, relève jeudi le bureau de veille sanitaire dans son dernier bulletin hebdomadaire.



Le virus du Covid circule toujours, même à faible bruit, et il fait encore des victimes. Le dernier bulletin de surveillance sanitaire, transmis jeudi et rendant compte de la dernière semaine de 2023, fait état d’un décès attribuable au Covid. “Il s’agit d’une personne de plus de 80 ans présentant des comorbidités” qui avait été hospitalisée en semaine 51, c’est-à-dire entre le 18 et le 24 décembre.



Le bulletin de surveillance constate en outre que le nombre de cas confirmés identifiés à diminué en semaine 52. Il est de 27 cas nouveaux cas pour 128 tests, “cependant, le diagnostic biologique n’est plus réalisé de manière systématique et une sous-estimation du nombre de cas est probable”, relativisent les autorités sanitaires.



Le nombre de nouvelles hospitalisations est en diminution en S52, avec seulement deux personnes hospitalisées. Aucun passage en réanimation n’a été déclaré. Aucun cas n’a été rapporté aux Australes et aux Marquises.