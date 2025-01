​Petit coup de rabot sur les financements par l’État

Tahiti, le 22 janvier 2025 - Sans nouvelles du président de la Polynésie française depuis le 17 janvier dernier et son rendez-vous avec Manuel Valls, Moetai Brotherson a refait une apparition médiatique chez nos confrères d’Outremer360 ce mercredi après son entretien avec le Premier ministre, François Bayrou. La veille, il croisé le président de la République, Emmanuel Macron, lors de la remise d’insignes de Commandeur dans l’ordre national du mérite au haut-commissaire, Éric Spitz.





Après son rendez-vous avec le ministre des Outremers, Manuel Valls, Moetai Brotherson avait annoncé sa volonté de rester quelques jours supplémentaires dans l’Hexagone. L’occasion pour lui de voir le président de la République, mardi, puis le Premier ministre le lendemain. Interviewé par nos confrères d’Outremer360°, le président du Pays semblait satisfait de ces rencontres, assurant que “le gouvernement Bayrou a bien noté nos demandes et enjeux” : “On a balayé surtout des sujets politiques”, a-t-il déclaré chez nos confrères. “On a fait un tour d'horizon de la situation à la fois en Polynésie, dans la région, notamment en Nouvelle-Calédonie. Il voulait avoir mon opinion sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie.”



François Bayrou aurait assuré à Moetai Brotherson qu’il souhaitait venir au Fenua “avant la fin de la mandature”. Au rythme des motions de censure à Paris, on ne saurait trop conseiller au maire de Pau de prendre ses billets dès aujourd’hui. Mais si Moetai Brotherson se dit “satisfait” au micro d’Outremer360°, il est aussi porteur de mauvaises nouvelles dans ses bagages. La situation financière de la France s’étant fortement dégradée, il semblait presque évident que des coupes budgétaires allaient être pratiquées. Il restait encore à savoir où. Ce sera dans le volet Communes du Contrat de développement et de transition. Paradoxalement, c’est pourtant sur ces mêmes contrats que le président était ressorti soulagé du bureau de Manuel Valls, vendredi dernier. “Les sommes manquantes devraient réapparaître”, expliquait-il alors. “Le ministre et ses équipes nous ont rassuré sur ce volet.” Ce qui a été confirmé par l’un a finalement été repris par l’autre quelques jours plus tard.



Le Contrat de développement et de transition, volet Communes, fait suite aux deux premiers contrats de développement État-Polynésie française conclus pour la période 1994-2007. Ce contrat a de nouveau été signé en juin 2024 entre l’État et le Pays pour un montant de 21 milliards de francs dont une partie devait financer “certains investissements prévus pour les Jeux du Pacifique en 2027”.



Mardi soir, Moetai Brotherson se voulait malgré tout confiant. “Je pars confiant puisque tous les ministres que j'ai vus ont bien noté quelles étaient nos demandes et nos enjeux”, a-t-il expliqué à nos confrères.