​Père Christophe obtient son permis de construire pour Te Vai-ete 'āpi

Tahiti, le 20 février 2022 – Un mois après avoir dénoncé les lenteurs administratives pour obtenir son permis de construire pour le futur centre d'accueil des SDF Te Vai-ete 'api, le Père Christophe a annoncé ce week-end l'obtention du précieux sésame.



"La balle est dans notre camp." Dans un billet posté ce week-end sur sa page Facebook et accompagné de la copie du permis de construire pour "des travaux de construction du centre d’accueil de jour pour les sans domicile fixe 'Accueil te Vai-ete'", le Père Christophe a annoncé avoir reçu l'autorisation pour la réfection du centre d'accueil de SDF à Papeete. "Dans les jours qui viennent, nous l’espérons, les appels d’offres vont être lancés, et nous reprendrons notre bâton de pèlerin pour aller auprès des personnes et sociétés susceptibles de nous aider financièrement à la réalisation de ce qui n’est désormais plus un projet, mais une réalité en devenir…", a commenté l'ecclésiastique, qui avait dénoncé mi-janvier les lenteurs administratives pour un dossier de permis de construire admis le 7 octobre 2021, et dont le délai de délivrance était arrivé à terme le 4 janvier… Sur ce point, le Père Christophe a remercié au passage "la responsable de la section 'hygiène' malmené par moi il y a peu et qui, je dois le reconnaître, a manifesté une véritable humilité que je n’aurai pas été capable d’avoir".