​Pêche aux rori ouverte pour six atolls des Tuamotu

Tahiti, le 28 avril 2021 - Le conseil des ministres autorise jusqu’au 31 octobre la pêche aux holothuries dans les atolls de Kaukura, Makemo, Marutea Nord, Raroia, Taenga et Nihiru.



Un arrêté du conseil des ministres adopté mercredi autorise jusqu’au 31 octobre la pêche aux holothuries dans les atolls de Kaukura, Makemo, Marutea Nord, Raroia, Taenga et Nihiru. Des quotas sont fixés pour chaque lagon et des tailles minimales pour chaque espèce sont à respecter. Une zone de réserve est également mise en place dans chaque île.

Le quota total pour ces îles a été fixé à 20 300 holothuries, toutes espèces confondues. A noter que cette année, aucun quota de pêche n’a été accordé pour les holothuries à mamelles (rori titi) suite à leur inscription à l’annexe II de la Cites et pour les holothuries ananas en raison de problèmes liés à leur transformation.

L’activité sera administrée sur place par des comités de gestion. Leur rôle sera de recenser les pêcheurs et transformateurs d’holothuries et de les tenir informés des différentes règles de pêche et quotas applicables sur ces îles. Ces comité prennent également l’engagement d’effectuer le suivi de la pêche sur le terrain, la transformation et les expéditions destinées exclusivement au seul commerçants d’holothuries actuellement titulaire d’un agrément.