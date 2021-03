​Pas de Heiva i Bora Bora 2021

Bora Bora, le 25 mars 2021 - La place Tuvavau de Bora Bora n’accueillera pas le Heiva en 2021. La douloureuse mais "sage" décision a été prise lundi, lors d’une réunion avec la commune, les troupes de danse et le comité organisateur du Heiva i Bora Bora. Pour la deuxième année consécutive, la Perle du Pacifique devra se passer de ce grand rendez-vous culturel.



Lundi soir s’est tenue la réunion du comité Heiva Rau no Bora Bora (comité organisateur du Heiva i Bora Bora) en présence du maire de l’île, Gaston Tong Sang, de l’association des forains et des différents représentants de six groupes (Tamarii Faanui, Tamarii Hitia’a, Tamarii Anau, Tamarii Amanahune, Tamarii Tiipoto et Tamarii Nunue), sous la présidence de Didier Tapi, président du Heiva cette année.



Après une première annulation du Heiva i Bora Bora l’an passé due de la situation sanitaire, la question était de savoir s’il se tiendrait cette année. La commune de Bora Bora, grand partenaire de l’événement, a finalement décidé lundi de le reporter à l’année prochaine. Une décision qualifiée de "sage". La Perle du Pacifique devra donc se passer, cette année encore, de ses grandes festivités. Une décision unanime dans le contexte sanitaire exceptionnel.



UNE DÉCISION À CONTRECŒUR



Le tāvana Gaston Tong Sang a d’ailleurs rappelé les restrictions obligatoires prises par les autorités de l’État et du Pays. C’est d’un commun accord que tous les présidents ont compris et pris la décision –à contrecœur- de repousser encore une fois ce grand rendez-vous culturel.



L’annonce d’une deuxième année consécutive sans Heiva, fait naître un sentiment de tristesse auprès de la population profondément attachée à cet événement, symbole fort de sa culture et pour qui toute l’île s’investit. Un nouveau coup dur pour les danseurs déjà frustrés depuis plus d’un an, et pour qui le besoin de retourner sur la place Tuvavau se fait sentir. La commune et le comité organisateur se sont dits prêts à offrir un Heiva 2022 encore plus prestigieux.