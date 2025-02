​Parking gratuit en soirée au Terminal de croisière

Tahiti, le 18 février 2025 - Le parking de 205 places du terminal de croisière international est gratuit, en soirée, de 18 heures à minuit, tous les jours, sauf le dimanche.



Cette mesure de gratuité du parking, en soirée, approuvée par le Conseil d’administration du Port autonome de Papeete, doit permettre de dynamiser cette zone du front de mer de Papeete, victime d’un déficit de stationnement au cours des dernières années, indique un communiqué diffusé mardi.



Ce parking de 205 places aménagé au sous-sol du Terminal de croisière international (TCI) est capable d’accueillir des véhicules d’une hauteur maximale de 2,05 mètres, et s’offre comme un espace de stationnement privilégié pour les usagers de la promenade du front de mer, de la place Vaiete et des roulottes, ainsi que des diverses enseignes de restauration autour du front de mer.



Hors horaires de gratuité, le tarif de stationnement y est de 150 francs la première heure et de 100 francs par demi-heure supplémentaire. Le parking du TCI est ouvert du lundi au samedi de 6 heures à minuit, et le dimanche de 4 heures à 9 heures.