​Paris Hilton en lune de miel au fenua

Tahiti, le 18 novembre 2021 – Paris Hilton, fraîchement mariée, a choisi la Polynésie pour sa lune de miel. On a pu la voir à Taha'a sur une photo partagée par une ferme perlière de l'île vanille. La star a également partagé des photos de lagon sur les réseaux sociaux agrémentées d'un "Just Married".



Quelques jours à peine après son mariage avec l'homme d'affaires Carter Reum, Paris Hilton est en Polynésie. Et plus précisément à Taha'a. Une ferme perlière de l'île a partagé des clichés de la star, en tenue de plage et posant auprès des vendeuses de la boutique. Sur Instagram, Paris Hilton a également partagé quelques photos de Taha'a sobrement commentées par un "Just Married" et confirmé qu'elle avait parrainé un corail des Coral Gardeners de Moorea.



Paris Hilton semble apprécier la Polynésie puisque l'année dernière à la même période la jet-setteuse avait déjà été aperçue incognito à l'aéroport de Tahiti-Faa'a.