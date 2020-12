​Papetoai valorise son histoire

Moorea, le 4 décembre 2020 - Un panneau d’information vient d’être mis à la disposition du public sur le site de la darse de Papetoai. Celui-ci retrace la chronologie historique de l’évangélisation des missionnaires protestants au 19ème siècle ainsi que l’histoire du temple protestant et du marae Taputapuatea de Papetoai.



Un nouveau panneau d’information relatif au site de Papetoai vient d’être installé par la Direction de la culture et du patrimoine sur le site de la darse, près de la pierre "Tura-a-ma-rafea" (ancienne pierre du marae Taputapuatea de Raiatea apportée autrefois dans le cadre de l’union entre un grand chef de Papetoai et une princesse d’Opoa) et à quelques mètres de l’église protestante de Papetoai.



Très visité par les touristes locaux et internationaux et point d’accueil actuel des paquebots de croisières internationaux, le site est réputé pour la richesse de ses vestiges archéologiques ainsi que pour être le point de départ de l’évangélisation des missionnaires protestants au 19ème siècle. Par le biais de ce panneau d’information, les visiteurs locaux ainsi que les touristes peuvent notamment se renseigner sur l’histoire du marae Taputapuatea de Papetoai, du temple protestant (premier temple de forme octogonale et en pierre du Pacifique sud) ainsi que sur la chronologie historique de l’évangélisation des missionnaires protestants sur l’île.



Pour rappel, la cellule archéologie du Service de la culture et du patrimoine avait réalisé un diagnostic de ce site par le passé. Des travaux d’aménagements, avec notamment la construction d’un grand fare pour les prestataires touristiques ainsi que les artisans, ont aussi été effectués entretemps afin d’offrir aux touristes un meilleur accueil. Le comité du tourisme de Moorea, qui gère aujourd’hui le site de Papetoai, ne peut que se satisfaire de cette initiative : "Ce panneau est très important pour que les touristes et la population locale puissent connaitre l’histoire du site et du marae. Mais on aimerait bien aussi que le ministère de la Culture puisse installer un abri, si possible de type polynésien, afin qu’on puisse préserver le panneau le plus longtemps possible" a déclaré Ruta Moise, le président.