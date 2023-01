​Panne de réseau : Vini distribue des points Vini Ura en dédommagement

Tahiti, le 19 janvier 2023 – L’opérateur de téléphonie mobile Vini annonce la distribution de points de fidélité pour dédommager ses clients à la suite de la panne des 9 et 10 janvier derniers sur son réseau.



L’opérateur de téléphonie mobile Vini a diffusé jeudi un communiqué pour annoncer la distribution de points Vini Ura à ses clients, en dédommagement de la panne survenue sur son réseau et ayant affecté les communications téléphoniques et l’internet mobile, les 9 et 10 janvier derniers. “Conscients des difficultés que les clients ont pu rencontrer, explique ce communiqué, nous avons décidé de leur offrir des points Vini Ura qu’ils pourront utiliser selon leurs choix. Ils recevront, à compter de ce jeudi 19 janvier, un SMS pour les informer.”



L’opérateur souligne en outre être sur le point d’achever un “programme d’évolution de [son] réseau mobile sur des équipements de nouvelle génération”. Il indique que ce dernier “arrivera à son terme au mois de mars prochain, et apportera une sécurisation plus renforcée”.