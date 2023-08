​Oscar Temaru risque l’inéligibilité

Tahiti le 9 août 2023. Tout comme en 2018, alors que le leader du Tavini voyait ses comptes de campagne rejetés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Oscar Temaru risque, comme tête de liste du Tavini lors des dernières élections territoriales, d'être déclaré inéligible.



L’information, révélée par nos confrères de la Dépêche de Tahiti, n'est pour l'heure qu'un risque pour le leader bleu qui peut encore rétablir la situation. Oscar Temaru, par deux lettres que s'est procuré le site d'information de Arue, s'est vu signifier que son compte de campagne risquait d'être rejeté et n'était pas "en état d’examen”.



Toujours selon la Dépêche, la commission a écrit à Oscar Temaru pour s'étonner que “aucun document comptable ne détaille la composition des catégories de dépenses”



Le nom du mandataire financier serait même absent du dossier et la même erreur qu'en 2020 aurait été commise, à savoir un versement d'un particulier, 500 000 francs de l'ostéopathe Mike Cowan, supérieur à la limite autorisée, ce qui, à lui seul, pourrait faire tomber les comptes de campagne et déclarer Oscar Temaru inéligible.



La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques attend donc du leader du Tavini plusieurs ajustements à ses déclarations.



En 2018, la CNCCFP rejetait l'état comptable transmis par le Tavini Huiraatira, pour justifier les recettes et dépenses gérées par le parti dans le cadre de la campagne électorale des dernières élections pour le renouvellement des représentants de l'assemblée territoriale.



D’une part, les comptes de campagne transmis par Oscar Temaru faisaient état d’une somme de 3,74 millions de francs inscrite en recette mais insuffisamment justifiée. D'autre part, une somme de 4 millions de francs provenant du solde du compte bancaire du mandataire du Tavini pour la campagne des Territoriales avait été effectué, ce que la CNCCFP refusait de la regarder comme une dévolution dans les termes prévus par l’article 52-6 du code électoral.