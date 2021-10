​Oscar Temaru rend hommage à la veuve de Yeiwene Yeiwene

Tahiti, le 1er octobre 2021 – Oscar Temaru a rendu hommage vendredi à Hnadrune Yeiwene, décédée cette semaine. La veuve du militant indépendantiste Kanak assassiné en 1989, Yeiwene Yeiwene, était "une source d'inspiration" et "à l'origine de la réconciliation du peuple Kanak", a salué le président du Tavini.



Le leader indépendantiste et maire de Faa'a, Oscar Temaru, a rendu hommage vendredi dans un communiqué à Hnadrune Yeiwene, décédée le 29 septembre en Nouvelle-Calédonie. "Source d'inspiration pour son entourage et pour toute sa communauté", écrit Oscar Temaru, Hnadrune Yeiwene était la veuve de Yeiwene Yeiwene. Le militant indépendantiste Kanak avait été assassiné avec le leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou en 1989, lors de la cérémonie du levée du deuil de la prise d'otage d'Ouvéa, par un militant indépendantiste qui s'opposait aux Accords de Matignon passés entre indépendantistes et loyalistes.



"Avec Marie-Claude Tjibaou, elle était à l'origine de la réconciliation du peuple Kanak", souligne Oscar Temaru, précisant que Hnadrune Yeiwene accompagnait la délégation de Kanaky à chaque rassemblement des femmes protestantes en Polynésie. En Nouvelle-Calédonie, Hnadrune Yeiwene a également été saluée par l'Union calédoniennes comme une "militante dévouée et courageuse" qui "s’est engagée avec abnégation et conviction dans la réconciliation entre les gens d’Ouvéa, de Maré et d’Hienghène afin d’offrir un avenir apaisé aux générations à venir".