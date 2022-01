Tahiti, le 5 janvier 2021 – Le nombre de cas de variant Omicron double presque chaque semaine au fenua. Si le taux d'incidence reste faible, les cas de contaminations locales progressent à Tahiti et dans les îles.



Le variant Omicron progresse chaque jour davantage sur le territoire de la Polynésie française. Les données consolidées au mardi 4 janvier du dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire de la plateforme Covid-19 du Pays font apparaître un taux d'incidence désormais à 62/100 000 habitants. Et pour cause, 171 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière, contre 102 la semaine précédente.



Plus de contaminations locales



Mais surtout, les 87 cas importés ne comptent désormais plus que pour la moitié des cas. Ils représentent 2,2% des 3 876 voyageurs arrivés durant la semaine. Les 84 autres cas sont considérés comme des "contaminations locales secondaires". Ils sont majoritairement localisés à Tahiti, mais aussi à Bora-Bora (10), Raiatea (3), Moorea (5), Rangiroa (2) et Nuku Hiva (2). Certains cas "non criblés" n'ont pas été identifiés spécifiquement, mais relèvent à n'en pas douter majoritairement du variant Omicron qui circule davantage aujourd'hui.



Autre donnée intéressante, le nombre de tests réalisés et sensiblement le même que pendant la vague Delta et bien plus élevé que lors de la première vague du Covid entre septembre 2020 et mars 2021. Ce qui signifie que les chiffres du variant Omicron ne sont pas trop minimisés par manque de tests, même si ces derniers sont aujourd'hui surtout destinés au dépistage systématique des voyageurs. Le taux de positivité est en légère augmentation. Il se situe à 0,7% pour l’ensemble des prélèvements.



Dernière donnée pour apprécier la circulation du variant, la fréquentation de la filière Covid du Centre hospitalier augmente légèrement avec 330 passages la semaine dernière, qui ont représenté 35% du total des admissions aux urgences. Le taux de positivité au Covid-19 dans cette filière augmente également, mais reste à un niveau très faible de 1,3%.



Et la vaccination ?



Sur le front de la vaccination, le dernier bulletin épidémiologique recense 173 859 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin, soit plus de trois-quarts de la population éligible de Polynésie française. Un schéma vaccinal de deux doses a été reçu chez 58,2% de la population totale et 13,6% a reçu une dose de rappel. Plus précisément, cette couverture vaccinale avec un schéma à deux doses atteint 71,3% parmi la population éligible (12 ans et plus), et 75% chez les plus de 18 ans.