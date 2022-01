​Omicron avance, des centres de vaccination rouvrent

Tahiti, le 12 janvier 2022 – Le premier point presse de la plateforme covid-19 de l'année a eu lieu ce mercredi à la Présidence. 247 cas importés ont été recensés au fenua lors de la semaine du 3 au 9 janvier et 127 cas locaux. Pour accueillir plus de monde les centres de vaccination des communes rouvriront leurs portes.



Le bulletin épidémiologique, pour la semaine du 3 au 9 janvier, présenté lors du point presse de mercredi, fait état d'un nombre de cas importés plus important que les cas locaux. Les 247 cas importés identifiés représentent 66% du total des cas confirmés en Polynésie (374). Cela représente près 5% des voyageurs ou résidents revenant de métropole ou des États-Unis durant la première semaine de janvier. Plus de 95% des personnes ayant été testées positives sont porteuses du variant Omicron. Ces personnes sont principalement localisées sur Tahiti, et les autres sur Bora Bora, Moorea, Raiatea, Tahaa, Rangiroa et Nuku Hiva.



Réouverture des centres de vaccination dans les communes



La campagne de vaccination se poursuit avec une priorité pour la dose de rappel des personnes de plus de 50 ans. Plus de 176 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin à ce jour. Cela représente plus de 77% de la population éligible à la vaccination en Polynésie. Rien qu'à la Présidence en l'espace de sept jours près de 5000 personnes ont été vaccinées. Au cours de la première semaine de janvier, le nombre de vaccinations réalisé sur le territoire a fortement augmenté, avec un total de 10 536 doses dont 6 863 doses de rappel. "Le vaccinodrome de la Présidence été pris d'assaut et nous étions même obligés de refuser du monde", a affirmé Daniel Ponia, responsable de la vaccination. Et pour pouvoir accueillir plus de monde les centres de vaccination du kiosque infos santé, de Pirae, Mahina, Faa'a et Punaauia rouvriront le lundi 17 janvier. Pour les habitants des communes de Taiarapu-est et Taiarapu-ouest, le centre de vaccination de Taravao au centre Teaputa sera ouvert le samedi 22 janvier de huit heures à 15 heures. La population de la commune de Teva i uta, quant à elle, pourra se rendre au centre de vaccination de Mataiea, à la salle Victor Doom, le samedi 29 janvier de 8 heures à 15 heures. Les vaccins qui y seront proposés sont le Pfizer, le Janssen, et le vaxigrip. Dans ces deux derniers vaccinodromes du sud de Tahiti il sera possible aussi d'obtenir son certificat de vaccination avec un QR-Code. Certificat de vaccination qui peut aussi être téléchargé, pour ceux qui sont à jour de leur dose de rappel, en utilisant les identifiants de la CPS (numéro DN et mot de passe) pour se connecter via le lien mes-docs.gov.pf

Rédigé par Areatua Parau le Mercredi 12 Janvier 2022 à 20:59 | Lu 144 fois