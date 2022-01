​Omicron à Bora Bora : Gaston Tong Sang démenti et taclé par le Pays

Tahiti, le 4 janvier 2021 - Les autorités du Pays ont répondu mardi aux propos, notamment anti-vaccination, tenus la semaine dernière par le président de l'assemblée Gaston Tong Sang. Dans un communiqué, la présidence "dément" les affirmations du tavana Tapura selon lesquelles il n'y aurait aucun cas d'Omicron à Bora Bora, qui s'avère au contraire être l'île "la plus touchée" de Polynésie.



La nouvelle sortie détonante du président de l'assemblée et maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, la semaine dernière sur sa radio communale n'a pas vraiment amusé les autorités sanitaires du Pays. Outre les propos désormais résolument anti-vaccination et demandant "d'arrêter" une loi sur l'obligation vaccinale qu'il a pourtant votée par deux fois à l'assemblée, Gaston Tong Sang avait affirmé à ses auditeurs qu'il n'y avait aucun cas de variant Omicron sur son île de Bora Bora.



Le communiqué diffusé mardi par le bureau de la communication de la présidence vient démentir ces allégations et adresser un sérieux tacle au maire de Bora Bora pourtant membre de la majorité au gouvernement. "Ces chiffres viennent démentir les propos du maire de Bora Bora qui affirmait récemment sur radio Bora Bora qu’il n’y avait pas de cas de variant Omicron sur son île. Ces données étaient pourtant portées à la connaissance de tous", réplique le communiqué de la présidence.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Mardi 4 Janvier 2022 à 17:50 | Lu 1130 fois