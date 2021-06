​Nuku Hiva : des élèves inspirés par la mer

Nuku Hiva, le 29 juin 2021 - La fête de l'école primaire Patoa de Taiohae a été l'occasion pour les élèves de cycle 3 d'exposer leurs œuvres artistiques sur le thème de la mer.



Samedi, à l'occasion de la fête de leur école, les élèves de cycle 3 de l'école primaire Patoa de Taiohae proposaient à tous les visiteurs d'apprécier leur travail artistique qu'ils présentaient lors d'une exposition sur le thème de la mer.



En plus de mettre en avant les œuvres des écoliers, l'expo permettait également de partager leur implication dans le projet d'aire marine éducative (AME) à travers un exposé sur le processus artistique en lien avec la mer.



Comme l'explique Elvira Bonnet, l'enseignante, “parents et enfants ont partagé un moment enthousiaste sous forme de bilan artistique. Les élèves ont expliqué avec fierté ce qu'ils ont peint et les divers matériaux qu'ils ont été amenés à recycler pour leurs œuvres : cartons, boîtes d'œufs, bouteilles de jus, briques de lait, entre autres. Enfin, ils ont expliqué le choix du modèle central de leurs œuvres, souvent des poissons et autres animaux marins observés lors des séances pédagogiques relatives aux AME. L'idée était de faire le lien entre éducation, expression artistique et environnement”. L'exposition s'est terminée par la chanson de Charles Trenet, La mer.