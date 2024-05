​Nuit des musées ce samedi

Tahiti le 16 mai 2024. Le samedi 18 mai, le Musée de Tahiti et des Îles vous invite à la “Nuit des musées” de 17 h 30 à 21 h. Il s’agit d’un évènement s’inscrivant dans le projet de la “Nuit européenne des musées” qui fête sa 20e édition cette année. Le 18 mai est également la journée internationale des musées, célébrée dans le monde entier.





Pour l’occasion, le musée sera ouvert, gratuitement, au public en soirée à partir de 17 h 30. Vous pourrez visiter la salle d’exposition permanente ainsi que la salle d’exposition temporaire qui héberge actuellement l’exposition “Hōrue : vagues d’hier et d’aujourd’hui, Hōrue : ‘Are nō mua ra, ‘Are nō teie nei” sur l’histoire du surf en Polynésie.



Dans l’auditorium, vous pourrez également voir une sélection de courts-métrages récents du FIFO sur le thème de la culture dans différents pays du Pacifique (début de la dernière projection à 20 h).



Un atelier de tissage est proposé par les étudiants de la filière DN Made du lycée Samuel Raapoto et l’Association des Amis du Musée de Tahiti et des Îles dans l’espace farereira’a (18 h à 20h).



La boutique sera ouverte et proposera une braderie sur une sélection d’ouvrages.



Le groupe “Caracola” animera l’entrée du musée de 17 h 30 à 18 h 30 (Musiques du monde et jazz).