​Nouvelle mise en examen pour Manava Akau

Tahiti, le 19 décembre 2023 – Déjà condamné pour l'importation de 21 kilos d'ice et alors qu'il est détenu, l'ancien danseur Manava Akau a été mis en examen le 6 décembre dernier pour avoir notamment tenté d'intimider un gardien de prison.



L'ancien danseur de hip-hop, Manava Akau, a été mis en examen le 6 décembre dernier pour “menace et acte d'intimidation” commis contre une personne exerçant une fonction publique, à savoir un surveillant pénitentiaire. Cette mise en examen est intervenue dans le cadre de l'opération antistupéfiants dite “Opération tempête”, conduite par le commandement de la gendarmerie sous l'autorité du procureur de la République et du haut-commissaire. Une opération au cours de laquelle le mis en cause a été extrait de sa cellule, placé en garde à vue, puis présenté devant le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire. Manava Akau est notamment soupçonné d'avoir tenté d'intimider un gardien de prison et d'avoir commandité, via un autre homme non détenu, la dégradation de son véhicule.



Le 13 juin dernier, Manava Akau avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel à sept ans de prison ferme pour avoir commandité l'importation de 21 kilos d'ice saisis sur un paquebot de croisière à Raiatea. Il y a un mois, il avait cette fois été reconnu coupable de blanchiment et avait été condamné à deux ans de prison avec sursis. Une décision dont il avait tout de suite fait appel. Contacté mardi par Tahiti Infos, l'avocat de l'ancien danseur, Me Smaïn Bennouar, n'a pas souhaité commenter cette nouvelle affaire.