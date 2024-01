​Nouveau revers en justice pour la pharmacie Cojan de Bora Bora

Tahiti, le 16 janvier 2024 – Le tribunal administratif de Polynésie française a annulé, dans une décision rendue mardi, l’arrêté autorisant l’ouverture de la pharmacie Cojan de Bora Bora, seconde officine à vouloir s’implanter sur l’île à Nunue.



Trois ans, trois arrêtés d’autorisation et, depuis mardi, trois annulations de ces autorisations décidées par le tribunal administratif : ouverte depuis bientôt six mois dans le quartier Amanahune, non loin de la pointe de Matira, à un peu plus 4,4 kilomètres de l’autre officine de l’île, la pharmacie Cojan est de nouveau contrainte de fermer. Dans une décision rendue mardi, le tribunal administratif donne raison à une demande faite par l’exploitant de la pharmacie Lafayette de Vaitape.



Le jugement rendu mardi, estime à l’instar des deux précédents, que cette création de pharmacie ne répond pas “de façon optimale” aux besoins d’approvisionnement en médicaments de la population résidant dans les quartiers mitoyens. Et ce, même si quatre hôtels et des pensions de famille sont implantés pointe de Matira, et que le collège-lycée de Bora Bora est à proximité de la nouvelle officine, avec les 45 pensionnaires de son internat. “En dernier lieu, les circonstances invoquées tenant à l’absence de disponibilité foncière dans les quartiers plus éloignés et à ce que [M. Cojan] justifie d’une maîtrise de la langue tahitienne facilitant ainsi indéniablement sa pratique professionnelle avec la population ou encore que celui-ci soit le seul professionnel à l’occasion de la dernière fenêtre à solliciter l’ouverture d’une officine pharmaceutique sur l’île de Bora Bora, ne sont toutefois pas légalement de nature à justifier de l’autoriser à créer et exploiter l’officine de pharmacie en litige dès lors, en tout état de cause, que son projet ne peut être regardé, comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population desservie.”



Soutiens dans la population



Pour le tribunal administratif, l’arrêté du 23 juin dernier autorisant l’ouverture à Nunue de la seconde officine de pharmacie de Bora Bora est “entaché d’une erreur d’appréciation” et doit être annulé.



Une décision qui se borne à appliquer la règlementation en vigueur, même si vendredi dernier, un groupe de soutien à la pharmacie Cojan, porté par l’association Tamarii no Bora Bora, a pris l’initiative de lancer une pétition et d’organiser une manifestation pour défendre cette nouvelle implantation d'officine sur l’île. Une centaine de personnes s’est joint à l’événement pour un défilé au centre-ville de Vaitape. Dans les rangs, on défendait le besoin d’une seconde pharmacie qui garantit une liberté de choix en tant que consommateurs et apporte de nombreux bénéfices en termes de services et de pouvoir d’achat. Certains ont aussi pointé du doigt les difficultés pour les jeunes diplômés originaires des îles à s’installer au Fenua après leurs études.