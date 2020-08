​Nouveau report de la Ronde tahitienne

Tahiti, le 25 août 2020 – Déjà reportée au 13 septembre prochain, l'édition 2020 de la Ronde tahitienne a été une nouvelle fois été repoussée au 18 octobre prochain en raison des mesures sanitaires anti-Covid.



Les organisateurs de la cyclosportive la plus médiatique du fenua ont espéré jusqu'au bout pouvoir maintenir la célèbre Ronde tahitienne à la date du 13 septembre prochain. Mais les mesures sanitaires annoncées lundi par le haut-commissaire et le président du Pays les ont finalement conduit à annoncer un nouveau report de la course. "En accord avec les autorités, nous préférons pour la sécurité et la santé de tous reporter l’épreuve de la Ronde Tahitienne. Nous vous proposons la date du dimanche 18 octobre 2020 en espérant que la situation sanitaire du pays s’améliore", ont indiqué les organisateurs mardi. "Nous prévoyons d’ores et déjà de nombreuses mesures sanitaires applicables aux coureurs, au public et aux bénévoles afin que notre évènement se tienne dans les meilleures conditions."



Bien connue des cyclistes pour la beauté de son parcours, la Ronde tahitienne, qui réunit chaque année des centaines de coureurs locaux et internationaux, était initialement prévue le 17 mai dernier. Elle avait déjà à l'époque été victime des mesures anti-Covid. Un coup dur pour le monde du sport mais aussi pour le tourisme, tant les retombées médiatiques nationales et internationales de la course en font une véritable vitrine du fenua.