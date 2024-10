​Nike engagé dans le sport au Fenua

Derek Mundy, directeur général de la société Nike en Australie, en charge de l’export zone Pacifique, est en visite à Tahiti pour quelques jours afin de rencontrer les dirigeants de Shop Tahiti Import, distributeur exclusif de Nike, et visiter toutes les boutiques qui commercialisent la marque leader mondial du sport.



En Polynésie, la marque Nike est représentée à Vaima Sport, Plaza Sport, Moana Nui Sport, Playerz, Intersport, Aito Sport, Havaii Sport (Raiatea) et Planète Tuako (Ua Pou).



Les discussions au Fenua se portent sur l’amélioration du visuel et la présentation des produits Nike dans les boutiques et également le soutien de la marque à la virgule aux grands événements sportifs et aussi aux disciplines para.



Ainsi, Vaima Sport Nike vient de soutenir notre athlète Philippe Castel aux championnats du monde de tennis de table Parkinson et sera aussi partenaire de l’événement -1000 jours des Jeux du Pacifique Sud “Road to Tahiti 2027”, qui se tiendra ce dimanche 27 octobre à la pointe Vénus.