​Neuf mois ferme pour le cambrioleur récidiviste

Tahiti, le 11 août 2023 – Un jeune homme de 23 ans a été jugé jeudi en comparution immédiate pour un double cambriolage commis à Taiarapu-Est alors que la victime se trouvait à son domicile. Sorti de prison en avril dernier, il a cette fois écopé de 18 mois de prison dont neuf mois avec sursis.



Libéré de Nuutania il y a un peu moins de quatre mois, un homme sans emploi de 23 ans a de nouveau été présenté devant le tribunal correctionnel, jeudi, pour répondre de deux cambriolages commis dans une maison à Taiarapu-Est. Il lui était reproché de s'être introduit de nuit chez une femme à laquelle il avait volé une sacoche ainsi que plusieurs téléphones, puis d'y être retourné quelques jours plus tard pour y voler un autre téléphone. Et ce alors que la victime dormait ou qu'elle regardait la télé. Manque de chance, en allumant l'un des téléphones, l'homme avait déclenché le système de sécurité mis en place par la victime et une photo de lui avait été diffusée sur les réseaux sociaux.



Décontracté à la barre, le jeune homme, qui devait commencer une formation professionnelle de carreleur lundi, a expliqué qu'il s'était livré à ces vols pour payer son “mā'a” et ses “stupéfiants”. Le président du tribunal a ensuite rappelé que l'individu avait déjà été condamné à de nombreuses reprises pour d'autres vols ou bien encore pour des dégradations.



Des aveux à prendre en compte



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a évoqué des faits “simples et reconnus” en concédant qu'il fallait mettre les aveux du prévenu “à son crédit”. Se référant au casier judiciaire de l'intéressé, il a ensuite rappelé que le jeune homme avait commis les deux cambriolages alors qu'il sortait de prison et était encore suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Avant de requérir 18 mois de prison dont neuf avec sursis assortis d'un mandat de dépôt, le représentant du ministère public a cependant assuré que le prévenu était “jeune”, qu'il avait “l'avenir devant lui” et qu'il s'était déjà “illustré dans des choses positives”.



Me Isabelle Nougaro, constituée pour la défense du récidiviste, a rappelé lors de sa plaidoirie que son client souffrait d'une problématique principale : sa consommation de stupéfiants. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de “revoir le quantum de la peine requise”. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet sans pour autant assortir la peine d'un mandat de dépôt tel que cela lui avait été demandé.