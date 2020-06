​Neuf ans ferme contre "le parrain" Yannick Mai

Tahiti, le 16 juin 2020 - Le procès de l’ancien guide touristique franco-américain, Yannick Mai, s’est tenu mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete. L’homme, soupçonné d’avoir été à la tête d’un trafic de stupéfiants codirigé avec Moerani Marlier entre la Polynésie et les Etats-Unis et d’avoir importé au moins 6 kilos d’ice entre juin 2016 et juin 2017, a fermement nié les faits au cours de l'audience. Il a néanmoins écopé de neuf ans de prison ferme.



A la barre du tribunal correctionnel mardi, Yannick Mai a nié la quasi-totalité des faits pour lesquels il comparaissait. L’ancien guide touristique, poursuivi pour avoir dirigé un trafic qui avait permis l’importation "d’au moins six kilos" d’ice des Etats-Unis vers la Polynésie avec le trafiquant Moerani Marlier, avait été interpellé à l’aéroport de Los Angeles le 11 juin 2017 alors qu’il transportait 3,7 kilos de méthamphétamine. Jugé aux Etats-Unis, il avait été condamné à trois ans de prison.



Lors du procès de Moerani Marlier et de plusieurs autres acteurs de la filière dite "Marlier/Mai" à Tahiti en aouût 2018, l’ancien guide touristique, transféré à Nuutania en février dernier après avoir purgé sa peine en Californie, avait été condamné en son absence à dix ans de prison. Dans la mesure où il n’avait pas assisté à cette audience, Yannick Mai a eu le droit à un nouveau procès qui s’est ouvert mardi.