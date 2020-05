​Nena et Flosse contre le reste du monde

Tahiti, le 29 mai 2020 - Le président du Tahoeraa huiraatira Gaston Flosse a annoncé officiellement qu'il soutenait Tauhiti Nena pour le second tour des municipales. Le jeune boxeur qui a obtenu 1 553 voix au premier tour veut "un changement à la tête de notre capitale".



Une conférence de presse a été organisée vendredi matin à la permanence du Tahoeraa huiraatira. Le président du parti orange Gaston Flosse a annoncé que pour le second tour des municipales il soutenait la liste de Tauhiti Nena. Pour rappel, le tribunal administratif avait évincé la liste Amuitahiraa menée par Gaston Flosse, lors du premier tour, estimant qu'il n'était ni électeur et ni contribuable à Pape'ete.



Le vieux lion a d'abord commencé par souhaiter la bienvenue à la tête de liste "Papeete to'u oire" et ses colistiers dans la "maison du Amuitahiraa et du Tahoeraa qui va devenir la maison de nous tous ici présents". Il n'a pas hésité à tacler la tête de liste du Tapura à Pape'ete, Michel Buillard : "je n'ai jamais vu une élection aussi difficile comme celle-là où on va être en pleine magouille avec les CAE, des CAES, de tout ce que l'on veut, des barquettes de ma'a par ci mais cela ne fait rien nous vaincrons quand même". Pour autant, Gaston Flosse se défend de vouloir déstabiliser Michel Buillard à tout prix avec son soutien à Tauhiti Nena. "Il n'y a rien derrière tout cela, c'est toute la population qui veut qu'on change de maire à Pape'ete".



Tauhiti Nena de son côté a affirmé que malgré "le large soutien" de la machine Tapura à Michel Buillard" ce dernier "n'a pas pu remporter cette élection au premier tour". Arrivé second au premier tour, derrière le maire sortant, avec 1553 voix Tauhiti Nena considère que "ce résultat attendu est plus qu'honorable". Petit renvoi d'ascenseur au leader orange : "Heureusement que Gaston Flosse n'était pas là car je crois qu'il aurait été premier ou deuxième dès le premier tour".



"Il faut un changement à la tête de notre capitale"



La tête de liste de Pape'ete to'u oire, Tauhiti Nena, appelle tout le monde à se rassembler autour d'un "projet fort, humain, proche et solidaire". Tauhiti Nena explique que dès le lendemain du premier tour, il avait pris contact avec Marcel Tuihani et Minarii Galenon. "Si on part ensemble, on gagne c'est sûr à 100% sans ambiguïté". Il affirme que le premier n'a pas voulu le rencontrer : "je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête. Je ne sais pas s'il va faire comme Nicole Bouteau et taote Ienfa il y a 6 ans". Tauhiti Nena ajoute que la tête de liste du Tavini Minarii Galenon a décliné son offre de travailler ensemble : "le point bloquant c'est Chantal uniquement, c'est personnel (…) mais les gens de sa liste vont nous rejoindre donc je suis optimiste qu'on devrait y arriver". Tauhiti Nena a indiqué qu'il devrait expliciter plus largement son programme à partir du 15 juin prochain.