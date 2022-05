​Naea Bennett prépare sa feuille de route

Tahiti, le 8 mai 2022 - Le gouvernement a annoncé vendredi vouloir établir une nouvelle stratégie en faveur de la jeunesse et de la prévention de la délinquance en s’appuyant sur les acteurs de terrain : communes, associations et mouvements religieux. Le nouveau ministre Naea Bennett espère la mise en place d’un "comité interministériel".



Vendredi matin, les représentants des communes, des associations et mouvements religieux ont été réunis par le nouveau ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, également en charge des Sports, Naea Bennett. L’amphithéâtre de l’Institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française (IJSPF) était comble, et loquace. Le ministre a fait part de ses premières réflexions, menées suite à diverses "consultations" et a détaillé les axes prioritaires de sa politique faveur de la jeunesse. Ils sont au nombre de quatre : améliorer la conception et la conduite des politiques en direction des jeunes, favoriser l’accès à l’autonomie, à la citoyenneté et à l’insertion des jeunes, consolider la continuité éducative dans les quartiers prioritaires, soutenir les mouvements de jeunesse et d’éducation populaire et développer une politique concertée de la délinquance et des conduites à risque.



"Un plan d'action 2022-2027"



Le public, à l’issue de la présentation, a pris la parole. "On a pu ressentir l’attente forte des acteurs", a constaté Naea Benett en fin de matinée. Selon lui, la concertation est un préalable utile. "Ils sont nombreux sur le terrain, avec la jeunesse. Ils sont engagés mais il ressort que, d’une part le bénévolat s’essouffle, et d’autre part les structures d’accueil manquent, ou celles qui existent vieillissent." Principale annonce de la journée, Naea Benett a expliquer souhaiter un comité interministériel sur le sujet en raison de l’aspect transversal des problématiques qui touchent la jeunesse.



Des groupes de travail vont être mis en place pour co-construire un plan d’actions jeunesse pour la période 2022-2027. Un brin ambitieux pour une fin de mandature ou un brin anticipé pour un programme électoral, c'est selon. L’idée ? Mettre en place une politique renouvelée de soutien, d’appui et d’accompagnement de l’ensemble des acteurs pour qu’ils puissent mieux répondre aux mutations qui les touchent, développer des activités, mieux reconnaître le bénévolat et développer une société de l’engagement. Une restitution des travaux est prévue fin juin. La stratégie pour la jeunesse et la prévention contre la délinquance devrait être dévoilée avant fin mai.



Delphine Barrais