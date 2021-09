​My Million : Le gagnant polynésien des 100 millions s'est fait connaitre

Tahiti, le 28 septembre 2021 - Le vainqueur polynésien du tirage My Million du 10 août dernier s’est finalement manifesté pour valider son gain après un mois et demi. "J’étais serein et cela m’a permis de réfléchir à l’utilisation de ce cadeau de la vie", explique ce jeune retraité de l’administration.



Son ticket gagnant avait été validé le 10 août dernier au magasin Louise de Taunoa : le Polynésien porteur du ticket EuroMillions gratifié d’un gain de 100 millions de Fcfp, grâce à son code My Million, s’est finalement manifesté auprès de la Pacifique des jeux. Il s’agit d’un jeune retraité de l’administration. Le 10 août dernier, il avait misé 600 francs sur le jeu EuroMillions- My Million. C’est en faisant vérifier son reçu qu’il avait découvert être l’heureux gagnant du tirage au sort du code My Million. "J’étais bouche bée mais je suis resté très calme".



En dépit d’un appel lancé par la Pacifique des jeux dès le 11 août, l’heureux gagnant a finalement décidé de scrupuleusement respecter le confinement et préféré patienter plus d’un mois avant de venir toucher son gain. Il avait 60 jours pour se manifester, au risque de perdre son gain. "J’étais serein et cela m’a permis de réfléchir à l’utilisation de ce cadeau de la vie", explique-t-il, tout en précisant qu’il n’a pour l’instant rien révélé, ni à sa femme, ni à ses enfants. Il souhaite leur faire la surprise, tout comme il avoue vouloir conserver l’anonymat et continuer à vivre de manière simple, entouré de sa famille.



A ce jour, My Million a permis 600 millions de Fcfp de gains en Polynésie française. C’est en effet la sixième fois qu'un joueur remporte un gain My Million, depuis son lancement en 2014. Ce code qui figure sur les bulletins validés du jeu EuroMillions est tiré au sort à chaque tirage en plus des cinq numéros et des deux étoiles. Il existe en moyenne une chance sur 4 à 8 millions de voir son code tiré au sort.