

​Moorea ferme ses établissements scolaires du 1er degrés et le CJA

Tahiti le 22 janvier 2026. Face aux conditions météorologiques dégradées qui touchent les îles de Moorea et Maiao, et dans un souci de garantir la sécurité des enfants, le maire de Moorea-Maiao a pris un arrêté ce jeudi portant fermeture temporaire de l’ensemble des établissements scolaires du 1er degrés et des CJA.





Cette fermeture sera effective ce midi après le service de la cantine scolaire. Les établissements concernés sont les écoles primaires de Afareaitu, Maatea, Haapiti, Papetoai, Maharepa, Teavaro, Maiao, les écoles élémentaire et maternelle de Paopao et le CJA de Vaiare.



Les établissements seront rouverts lundi aux horaires habituels. Pas de cours donc ce vendredi.



Cette décision a été prise suite à l'alerte orange émise par Météo France annonçant de fortes pluies et des vents violents sur notre territoire jusqu'au 23 janvier inclus " explique la mairie.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 22 Janvier 2026 à 08:47 | Lu 366 fois



