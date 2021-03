​Moorea est Covid-free

Tahiti, le 30 mars 2021 - Moorea est officiellement Covid-free. Selon les derniers chiffres communiqués mardi par la commune, plus aucun cas actif, ni nouveau cas de Covid-19 n’est enregistré sur l’île.



Bonne nouvelle, selon les derniers chiffres clés communiqués mardi par la commune de Moorea-Maiao il n’y a plus aucun cas de Covid-19 actif sur l’île.



D’autres données chiffrées sur l’épidémie à Moorea-Maiao ont aussi été détaillées. Ainsi, depuis le lancement de la campagne de vaccination, le 14 janvier, 2 254 doses de vaccin anti-Covid19 ont été administrées (1 399 premières injections et 855 vaccinations complètes avec deux injections). Au total sur l’île sœur, depuis le début de l’épidémie, 718 personnes ont contracté le virus et quatre sont décédées suite à cette infection.