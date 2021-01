​Moorea à l'heure du vaccin

Moorea, le 19 janvier 2021 - La campagne de vaccination contre le Covid-19 a commencé. Une trentaine de personnes âgées, plutôt confiantes par rapport à ce nouveau vaccin, étaient présentes lundi à l’hôpital d'Afareaitu. Les carnets de rendez-vous sont pleins jusqu’à vendredi et les demandes de vaccination affluent déjà pour les prochaines semaines.



La campagne de vaccination contre le Covid-19, prévue pour une période de six à neuf mois, a officiellement débuté pour Moorea lundi à l’hôpital d’Afareaitu. Pour ce premier jour, une trentaine d’habitants éligibles à la phase 1 du programme de vaccination (personnes âgées de 75 ans et plus, personnels de santé libéraux et patients vulnérables à très haut risque) étaient venus se faire vacciner, en étant dans l’ensemble plutôt sereins. Près de 75 personnes devraient en bénéficier cette semaine. Depuis quelques jours, ces derniers avaient une procédure bien claire à suivre pour accéder au vaccin. "On les oriente d’abord vers leur médecin traitant. C’est ce dernier qui connait les médicaments que prend son patient ou les traitements qu’il suit. Il se pourrait aussi que le patient soit allergique au vaccin. Le médecin traitant, qui est le seul à pouvoir donner une contre-indication, nous transmet ensuite l’ordonnance par mail. C’est après cela que nous contactons le patient pour un rendez-vous" explique Firiapu Tau, agent de bureau chargé notamment de recevoir les appels téléphoniques. Ceux qui n’ont pas consulté leur médecin traitant sont quant à eux examinés au centre hospitalier avant de recevoir le vaccin. Un entretien est encore fait avec les patients par le personnel de santé, pour être notamment sûr de ne pas avoir de contre-indications, avant de recevoir le traitement. Les patients reviendront dans les 21 jours qui suivent pour recevoir la seconde injection.



Les premiers patients sont convaincus des bienfaits du vaccin. "Nous nous félicitons d’être venus [sa femme et lui, ndlr] parce qu’ici, à Moorea, la vaccination est très bien organisée. C’est très calme. Nous ne sommes absolument pas inquiets. Nous préférons prévenir. Nous sommes surpris du scepticisme qui est parti dans tous les sens" déclare Pierre Douyere, un habitant de Paopao. "Je fais confiance aux taote. Ils ont quand même fait suffisamment d’études et de sacrifices pour savoir de quoi ils parlent, même si on raconte beaucoup de choses sur ce vaccin. Je fais vacciner mes quatre enfants contre tout ce qu’il faut. Pourquoi pas moi ? Il y aura toujours de scepticisme dans tous les domaines. Cela fait partie de la vie" explique pour sa part Patrick Chenu, un autre habitant de la commune.



Lors d’une enquête réalisée auprès d’une quarantaine de foyers de Maatea et de Vaiare, 70 % étaient favorables à la vaccination. Pour les 30% encore sceptiques, des élus, des personnels de la santé de l’hôpital ainsi que les guides sanitaires vont continuer, parallèlement à la campagne de vaccination, à sillonner les quartiers de Moorea pour expliquer les bienfaits de la vaccination, aux plus réfractaires notamment. Le centre de vaccination de l’hôpital d’Afareaitu est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 17 heures.