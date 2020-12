​Moody's maintient la note de la Polynésie française

Tahiti, le 15 décembre 2020 – L'agence de notation américaine Moody's a maintenu la note de la Polynésie française à A3 avec perspective stable dans son dernier examen de la situation économique et financière du Pays.



Moody's a maintenu la note de la Polynésie française à "A3" et sa perspective à "stable" dans son dernier examen périodique du profil de crédit de notre collectivité, annoncent lundi nos confrères de Radio 1. Une analyse de la situation financière polynésienne qui n'est pas spécialement écornée par la crise liée au Covid-19, même si la perspective de notation avait déjà été abaissée de "positive" à "stable" en mai dernier. "Même si l’épidémie de coronavirus et la récession économique mondiale qui l’accompagne pèsent sur les recettes fiscales du territoire", indique Radio 1, citant le communiqué de Moody's, "son profil de crédit est aussi supporté par l’engagement continu du gouvernement en faveur de la consolidation budgétaire, son niveau modéré d’endettement et sa gestion prudente de la dette".



L'agence note l'importance de la présence de l'Etat pour soutenir la collectivité, en cas de réel problème financier et économique, et conclut en indiquant que la situation de la Polynésie française démontre "une bonne performance opérationnelle malgré l’impact de la crise des coronavirus". Ceci même si "la fragilité économique du territoire et de ses indicateurs socio-démographiques contraignent le profil de crédit de la Polynésie française" et si, une nouvelle fois, l'agence insiste sur la nécessité de réformer le système de protection sociale : "La pérennité du financement de son système de sécurité sociale constitue également un enjeu clé pour sa qualité de crédit".