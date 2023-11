​Moetai Brotherson s’impose à TNTV

Tahiti le 02 novembre 2023 - Pour la première fois, un président du Pays intègre le conseil d’administration de la chaîne de La Mission. Une nomination à forte valeur symbolique.





Volonté politique, intérêt intellectuel, ou un peu des deux. Le président Moetai Brotherson vient de se nommer au conseil d’administration (CA) de la chaîne du Pays, Tahiti Nui Télévision (TNTV). Une décision parue au Journal officiel de la Polynésie française ce 31 octobre.



C’est une première depuis la création de la chaîne que de voir le président du Pays, en personne, siéger dans ce CA. Une première qui nécessairement interroge sur la volonté politique de l’intéressé.



Même Gaston Flosse, pourtant très interventionniste au sein de TNTV après sa création, n’était pas allé jusqu’à se nommer lui-même au sein du conseil d’administration. Il avait préféré laisser faire Édouard Fritch, Jean-Christophe Bouissou, ou Marcel Tuihani plus tard. Oscar Temaru avait laissé faire Jacqui Drollet et Gaston Tong Sang avait laissé Teva Rohfritsch porter les aspirations du gouvernement au sein de la chaîne.



TNTV était la dernière SEML du Pays à ne pas avoir vu son conseil d’administration changer depuis la victoire du Tavini aux dernières territoriales. Le nouveau conseil de surveillance de la chaîne sera composé de Moetai Brotherson, président du Pays et déjà membre de ce CA en 2019, Nathalie Salmon-Hudry, déléguée interministérielle au handicap, la représentante A Here ia Porinetia à l’assemblée Teave Chaumette, Heinui Le Caill, représentant Tavini à l’assemblée et directeur de Radio Tefana, Tevaipaea Hoiore, représentant Tavini à l’assemblée, Viri Taimana du Centre des métiers d’arts de la Polynésie française et le chorégraphe Moana ’ ura Teheiura.