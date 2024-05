​Moetai Brotherson ne sera pas médiateur en Nouvelle-Calédonie

Tahitit le 22 mai 2024. En vidéo, puis par deux fois à l’Assemblée nationale, Moetai Brotherson a proposé ses services à l’État en tant que médiateur dans le conflit avec la Nouvelle-Calédonie. Hier, la ministre des Collectivités territoriales a rejeté cette idée.





Le député Tavini de la deuxième circonscription, Steve Chailloux, a proposé hier à l’Assemblée nationale que Moetai Brotherson fasse partie de la délégation du président de la République partie en Nouvelle-Calédonie en qualité de “médiateur pour la paix ”



Une demande restée lettre morte portée par la voix de la ministre des Collectivités territoriales, Dominique Faure qui, si elle a salué “la parole des élus locaux qui ont appelé à la paix, notamment celle de Moetai Brotherson”, n’a pas donné suite à la question du député polynésien. “Le débat va être mené au cours d’une mission que le président de la République et le ministre de l’Intérieur sont en train de conduire”, a-t-elle expliqué.



Peu avant dans sa prise de parole à l’occasion de la séance des questions au gouvernement, Steve Chailloux, qui a participé à la tenue d’une cellule de crise à Paris, le 17 mai dernier, suivie d’une intervention mégaphone à la main dans les rues de Paris expliquant que “le combat que le peuple kanak mène, c’est exactement le même que le peuple polynésien mène dans notre pays” et qu’il s’agissait là “d’un combat pour la survie d’une civilisation”, avait été plus vindicatif.



Il a ainsi dénoncé la “situation catastrophique” en Nouvelle-Calédonie. “Kanaky est déstabilisée par votre projet mortifère de dégeler le corps électoral engendrant une succession d’actions révélant un désaccord profond du peuple kanak avec votre politique. Des actions ayant provoqué la mort de six personnes [7 en réalité, NDLR]”. Plus loin, il avait lancé d’un ton accusateur, “votre gouvernement est entièrement responsable des tragédies qui ont actuellement lieu sur ce territoire”.