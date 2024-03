​Moetai Brotherson en déplacement deux semaines à Singapour

Tahiti le 7 mars 2024. Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, sera en déplacement pour deux semaines de travail à Singapour entre le 15 et le 29 mars.





Sur place, de nombreux rendez-vous sont déjà enregistrés. Il participera à des rencontres avec des investisseurs locaux sur le thème du tourisme et du commerce de luxe les 17, 26 et 28 mars mais une rencontre similaire à Hong Kong.



Une série d’entretiens officiels est prévue avec des visites de l’aéroport et du port de Singapour, une rencontre sur le thème de l’entreprenariat durable, un dîner avec la petite délégation tahitienne vivant à Singapour (11 personnes), quelques visites privées ainsi qu'une réunion avec un cabinet d’audit et de conseil sur le thème de l’économie numérique.



L’économie numérique occupera la fin de son séjour avec la visite de One North, des entretiens avec un constructeur de data center et la visite de Google Singapour. Avant de prendre l’avion, il se rendra enfin à la fondation KAS pour discuter démocratie et justice climatique