​Moetai Brotherson brigue la présidence de la Polynésie

Tahiti, le 10 mars 2023 – Le député Tavini, Moetai Brotherson, a annoncé vendredi matin sur Polynésie la 1ère sa candidature à la présidence de la Polynésie française en cas de victoire aux prochaines territoriales. La liste du parti indépendantiste restera conduite par le président du parti Oscar Temaru, qui porte également ce choix de laisser la présidence au député.



C'est un véritable tournant dans la campagne du Tavini pour les territoriales des 16 et 30 avril prochain. À une semaine du congrès du parti indépendantiste, le député Moetai Brotherson a annoncé vendredi matin sa candidature à la présidence de la Polynésie française en cas de victoire de la liste du Tavini aux élections territoriales. Invité de la matinale de nos confrères de Polynésie la 1ère, Moetai Brotherson a d'abord répondu à une question sur l'hypothèse que son président Oscar Temaru passe la main à l'occasion des prochaines élections. "Sur la présidence du parti, il n'y a aucun débat. Oscar Temaru est notre metua. C'est le fondateur du Tavini Huiraatira et pour l'instant, nous n'envisageons même pas l'idée de le remplacer à la tête du Tavini Huiraatira. Il sera très certainement tête de liste du Tavini Huiraatira. Ce sera confirmé le 18 mars."



Mais le député a enchaîné en livrant une information plus surprenante : "Et je vous annonce ce matin que je suis candidat à la présidence". Contacté par plusieurs médias dans la foulée de cette déclaration, le député a précisé qu'il avait déposé sa candidature pour prendre la présidence du Pays en cas de victoire du Tavini lors des prochaines élections et que le président du Tavini, Oscar Temaru, soutenait lui-aussi sa candidature. La décision officielle sera donc prise par le parti le 18 mars.